Орбан пригрозил пойти маршем и оккупировать Брюссель

Премьер Венгрии Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для перемен в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны, и пригрозил пойти маршем на европейскую столицу, чтобы добиться перемен в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

В связи с запланированными на июнь выборами в Европейский парламент в Будапеште прошел митинг, где выступил Орбан. Он заявил, что европейские выборы — это шанс встать на защиту Венгрии.

«Если мы хотим защитить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель. Мы пойдем маршем на Брюссель и сами внесем изменения в Европейский союз», — отметил премьер-министр.

Ранее Орбан призвал страны ЕС развивать свои армии и отказаться от надежд на США в вопросе обороны.