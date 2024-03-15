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16:07, 15 марта 2024Мир

Орбан пригрозил пойти маршем и оккупировать Брюссель

Премьер Венгрии Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для перемен в ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: David W Cerny / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны, и пригрозил пойти маршем на европейскую столицу, чтобы добиться перемен в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

В связи с запланированными на июнь выборами в Европейский парламент в Будапеште прошел митинг, где выступил Орбан. Он заявил, что европейские выборы — это шанс встать на защиту Венгрии.

«Если мы хотим защитить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель. Мы пойдем маршем на Брюссель и сами внесем изменения в Европейский союз», — отметил премьер-министр.

Ранее Орбан призвал страны ЕС развивать свои армии и отказаться от надежд на США в вопросе обороны.

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      Лина Пивоварова
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