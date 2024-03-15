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17:11, 15 марта 2024Бывший СССР

Оружейные заводы Rheinmetall названы законной целью для ВС РФ

Специалист Фаличев: оружейные заводы Rheinmetall будут законной целью для ВС РФ

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Заводы оружейного концерна Rheinmetall станут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), об этом заявил военный эксперт Олег Фаличев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, для нас это будет законная цель, ведь на таких предприятиях можно создавать такие страшные вооружения, как ракета Taurus, против отправки которой проголосовал бундестаг», — сообщил Фаличев, добавив, что российские войска не устраивают бомбардировки железнодорожных узлов, что создает условия для строительства предприятий Rheinmetall.

Ранее генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах открыть минимум четыре завода на Украине на фоне прогнозов рекордных продаж вооружений в 2024 году. Компания, по информации издания France 24, уже управляет совместным предприятием по ремонту военной техники на Украине.

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      Валентин Карант
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