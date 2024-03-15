Песков объяснил голосование Путина онлайн

Песков о голосовании Путина на выборах дистанционно: это просто очень удобно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин проголосовал на выборах президента России онлайн. Его слова приводит Shot.

«Это просто очень удобно», — так высказался Песков о способе голосования действующего главы государства.

Ранее 15 марта Путин отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огарево.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.