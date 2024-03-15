Полицейские отбили россиянку у пытавшегося ее задушить сожителя

В Мирном россиянка успела вызвать полицейских и те отбили ее у сожителя

В Архангельской области 20-летнего россиянина приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за попытку расправиться с сожительницей. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 10 августа 2023 года в городе Мирный осужденный употребил изрядную долю алкоголя, после чего принялся конфликтовать со своей сожительницей. Молодой человек угрожал женщине физической расправой, и та вызвала полицейских. Разъяренный россиянин набросился на нее и принялся избивать руками и ногами, после чего попытался задушить потерпевшую. Однако прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии остановили экзекуцию и отбили женщину у злоумышленника.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый признал свою вину частично и пояснил, что применил к сожительнице физическую силу в ходе конфликта, так как ему прислали видео интимного содержания, на котором, по его мнению, была запечатлена сожительница.

11 марта сообщалось, что в Няндоме россиянин вытолкнул в окно свою возлюбленную.