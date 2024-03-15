Президент Казахстана назвал проблему религии вопросом национальной безопасности

Токаев назвал проблему религии вопросом национальной безопасности для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал проблему религии вопросом национальной безопасности для республики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, казахстанские власти не позволят иностранным религиозным течениям «отравлять на умы молодежи». «Мы должны сохранить наши традиции и воспитать сознательное поколение. Большая роль в этом деле принадлежит Духовному управлению мусульман Казахстана (ДУМК)», — подчеркнул политик.

Президент Казахстана призвал мусульманское духовенство дать «правильные ориентиры молодым людям, вставшим на путь веры».

Ранее Токаев заявил, что казахстанская интеллигенция должна укреплять единство нации вместо копания в прошлом. Глава государства подчеркнул, что историю часто воспринимают слишком эмоционально, и это «излишнее копание в прошлом» принесет больше вреда, чем пользы.