Токаев призвал интеллигенцию укрепить единство нации

Токаев: интеллигенция вместо копания в прошлом должна укреплять единство нации

Казахстанская интеллигенция должна укреплять единство нации вместо копания в прошлом. К этому призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что историю часто воспринимают слишком эмоционально, и это «излишнее копание в прошлом» принесет больше вреда, чем пользы.

По его словам, прошлое изменить никому не по силам, и самым справедливым судьей всегда будет время. «Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры», — заявил Токаев.

«На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины. Поэтому важно, чтобы наша интеллигенция особое внимание уделила вопросам укрепления единства нации», — сказал президент.

Ранее Токаев заявил, что правительство Казахстана должно принять меры для либерализации экономики, ключевым направлением которой станет запуск эффективной приватизации. По его словам, бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам и недобросовестные методы конкуренции необходимо изжить на корню.