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13:46, 15 марта 2024Среда обитания

Россиян отговорили переезжать в Сочи на пенсии

Эксперт Сафонов: пенсионером будет трудно переехать в Сочи из-за дорого жилья

Фото: Unsplash

Пенсионерам будет трудно переехать в Сочи, который оказался самым популярным городом для жизни в старости. Причина — слишком дорогое жилье, сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Сафонов отметил, что высокие цены на недвижимость делают переезд в Сочи практически невозможным для обычного пенсионера. В итоге большинство россиян перебираются в Ставрополь или Краснодар. Эксперт добавил, что жители столицы редко оседают в южных регионах.

«Тот, кто может позволить себе переезд, в состоянии посещать курортные города раз в год, то есть жить там необязательно. Все-таки в Москве качество жизни лучше и с точки зрения здравоохранения, и культуры, досуга», — пояснил Сафонов. Он также отметил, что переезд в пожилом возрасте может обернуться бытовыми проблемами, так как человек теряет привычное окружение.

Специалист порекомендовал россиянам, планирующим переехать после завершения трудовой деятельности, урезать сегодняшние расходы, сделать долговременные вложения и отложить средства заранее.

Ранее стало известно, что 34 процента граждан хотят переехать в другой город после выхода на пенсию. Еще 35 процентов не задумывались об этом, а 31 процент не готовы менять место жительства.

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      Александра Качан
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