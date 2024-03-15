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09:17, 15 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в пятницу, 15 марта, местами в северо-восточных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей Кубани соблюдать меры безопасности.

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В частности, спасатели напомнили гражданам о запрете использовать открытые источники огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее стало известно, что с пятницы по воскресенье, с 15 по 17 марта, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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      Фариза Бацазова
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