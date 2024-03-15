Россиянин в одиночку отправился ночью в лес и пропал без вести

Российский турист в одиночку отправился в Миасс через лес и пропал без вести

Российский турист в одиночку отправился ночью в город Миасс и пропал без вести. Об этом сообщается на официальной странице Поисково-спасательной службы Челябинской области во «Вконтакте».

Утром в пятницу, 15 марта, за помощью к спасателям обратилась жительница российского города. Она рассказала, что ночью на озеро Тургояк приехал ее друг. Внезапно мужчина решил зайти к ней в гости и отправился в Миасс через лес.

При этом турист не знал местности, а его путь осложняли сугробы, преодолеть которые в темное время суток было крайне непросто. В четыре часа утра связь с путешественником прервалась, тогда на его поиски выехали спасатели Миасского отряда.

«Отличное знание местности и реальной скорости пешехода в зимнем лесу позволили спасателям с большой точностью определить расстояние, которое пострадавший мог пройти за четыре часа», — говорится в сообщении.

Пострадавший был обнаружен примерно в 06:30 утра в районе Мохового болота (в четырех километрах от Тургояка). Несмотря на усталость, состояние здоровья у мужчины было в норме, медицинская помощь ему также не потребовалась. Отмечается, что туриста эвакуировали в город.

Ранее в марте белорусский турист отправился в поход на тайском острове Пхукет, заблудился в диких джунглях и смог выжить. Мужчина взял с собой карту и надеялся на короткое путешествие.