Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте российского перевозчика.

Акция продлится с 15 по 18 марта, по уцененным билетам можно будет улететь с 20 апреля по 15 мая. Максимальные скидки предоставляются по направлениям: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Пенза и Минеральные Воды — Уфа.

Уточняется, что в распродаже участвуют и другие направления. Так, перелет из Москвы в Иркутск обойдется в 18,6 тысячи рублей, из Сочи в Екатеринбург — от 14,4 тысячи рублей, а из Красноярска в Сочи — от 20 тысяч рублей. Тарифы указаны для перевозки в одну сторону с учетом всех сборов. Предложение доступно в классе эконом.

Ранее авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу в честь 8 марта. Пассажирам предлагались билеты со скидкой 20 процентов.