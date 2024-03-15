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19:03, 15 марта 2024Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте российского перевозчика.

Акция продлится с 15 по 18 марта, по уцененным билетам можно будет улететь с 20 апреля по 15 мая. Максимальные скидки предоставляются по направлениям: МоскваСанкт-Петербург, Москва — Пенза и Минеральные Воды — Уфа.

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Уточняется, что в распродаже участвуют и другие направления. Так, перелет из Москвы в Иркутск обойдется в 18,6 тысячи рублей, из Сочи в Екатеринбург — от 14,4 тысячи рублей, а из Красноярска в Сочи — от 20 тысяч рублей. Тарифы указаны для перевозки в одну сторону с учетом всех сборов. Предложение доступно в классе эконом.

Ранее авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу в честь 8 марта. Пассажирам предлагались билеты со скидкой 20 процентов.

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      Марина Черняк
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