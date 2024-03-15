Российские «Варшавянки» вышли в море

Подлодки «Дмитров» и «Можайск» вышли в море для отработки задач

Дизель-электрические подводные лодки «Дмитров» проекта 877ЭКМ и «Можайск» проекта 636.3, которые называют «Варшавянками», в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота вышли в морские полигоны Балтики для отработки задач по предназначению. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«После проведения тренировки по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки места своего базирования подводные лодки "Дмитров" и "Можайск" совершили переход в морской полигон боевой подготовки в акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подводники отработали алгоритмы действий по управлению подлодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при использовании ракетного и торпедного вооружения.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время экипажи подлодок продолжат выполнение задач в море вместе с кораблями и морской авиацией Балтфлота.

Подводные лодки «Дмитров» и «Можайск» являются носителями крылатых ракет «Калибр». «Можайск» передали Военно-морскому флоту России в 2023 году, а «Дмитров» — в 1986-м.

Ранее в марте стало известно, что подводная лодка «Можайск», которую построили на петербургской верфи Объединенной судостроительной корпорации, приступила к отработке задачи Л-2 в полигонах Балтийского флота.