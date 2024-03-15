Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:44, 15 марта 2024Наука и техника

Российские «Варшавянки» вышли в море

Подлодки «Дмитров» и «Можайск» вышли в море для отработки задач

Фото: Unsplash

Дизель-электрические подводные лодки «Дмитров» проекта 877ЭКМ и «Можайск» проекта 636.3, которые называют «Варшавянками», в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота вышли в морские полигоны Балтики для отработки задач по предназначению. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«После проведения тренировки по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки места своего базирования подводные лодки "Дмитров" и "Можайск" совершили переход в морской полигон боевой подготовки в акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подводники отработали алгоритмы действий по управлению подлодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при использовании ракетного и торпедного вооружения.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время экипажи подлодок продолжат выполнение задач в море вместе с кораблями и морской авиацией Балтфлота.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Подводные лодки «Дмитров» и «Можайск» являются носителями крылатых ракет «Калибр». «Можайск» передали Военно-морскому флоту России в 2023 году, а «Дмитров» — в 1986-м.

Ранее в марте стало известно, что подводная лодка «Можайск», которую построили на петербургской верфи Объединенной судостроительной корпорации, приступила к отработке задачи Л-2 в полигонах Балтийского флота.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник везде отброшен». Путин заявил, что ВСУ штурмовали границу России десятками танков и хотели помешать выборам

      В России нашли «гигантский космический корабль»

      Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для Украины

      В трех городах России залили зеленкой избирательные урны

      Систему военного здравоохранения Украины сравнили с адом

      Изнасиловавшего российскую школьницу француза осудили во второй раз

      В Москве стали вводить меньше жилья

      На Украине сравнили с адом лечение военных в тылу

      В России оценили привлечение к ответственности за репосты в соцсетях

      Зеленский анонсировал новые удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше