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20:04, 11 марта 2024Наука и техника

Подлодка «Можайск» выполнит глубоководные погружения

ОСК: новейшая подлодка «Можайск» выполнит глубоководные погружения в море

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Новейшая подводная лодка «Можайск», которую построили на петербургской верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), приступила к отработке задачи Л-2 в полигонах Балтийского флота. Об этом сообщила ОСК в Telegram.

«Задача Л-2 является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке. Экипаж выполнит элементы одиночного плавания и произведет глубоководные погружения в одном из районов Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Дизель-электрическую подлодку «Можайск» проекта 636.3, которую построили на «Адмиралтейских вервях», спустили на воду в апреле 2023 года. Подлодки этого проекта несут крылатые ракеты «Калибр».

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В феврале «Известия» сообщили о прибытии на Камчатку первой дизель-электрической подлодки проекта 636.3. В дальнейшем подлодки этого проекта будут нести службу у полуострова на постоянной основе.

В конце января Военно-морской флот России получил новую дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада». Торжественная церемония подъема военно-морского флага на подлодке прошла на «Адмиралтейских верфях».

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      Даниил Иринин
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