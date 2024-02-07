На Камчатку прибыла первая «черная дыра»

«Известия»: на Камчатку прибыла первая подлодка «черная дыра»

На Камчатку прибыла первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, благодаря своей гидроакустической малошумности известная как «черная дыра». Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».

В настоящее время субмарина принимает участие в учениях. В дальнейшем подлодки проекта 636.3 будут нести службу у полуострова на постоянной основе.

Одной из задач «черных дыр» станет прикрытие базирующихся на Камчатке подводных стратегических ракетоносцев проекта 955. «И лодки проекта 636.3 вполне подходят для этого по своим характеристикам. У них хорошие ходовые качества, комплекс вооружения. Вопрос, как они себя покажут в сложных гидрометеорологических условиях в этом регионе», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В ноябре 2023 года главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов заявил, что серия дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 будет продолжена для Тихоокеанского и других флотов.

В июне «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что Тихоокеанский флот России укрепят дизельной подлодкой «Уфа» проекта 636.3.