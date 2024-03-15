Систему военного здравоохранения Украины сравнили с адом

TV2: солдаты ВСУ сравнивают военное здравоохранение страны с настоящим адом

Вернувшиеся с передовой в тыл солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнивают военное здравоохранение страны с настоящим адом. Такие комментарии и оценки приводятся в материале датского телеканала TV2.

В качестве примера издание приводит историю одного из солдат-добровольцев, который в 2022 году был серьезно ранен в ходе двух отдельных попаданий. На этом фоне после возвращения домой у него развилась эпилепсия. Но, когда он прибыл в госпиталь, его поместили в палату для людей со всякими «эмоциональными расстройствами». А после окончания «лечения» ему стало еще хуже, из-за чего солдат и назвал уровень помощи настоящим адом.

«Украинская армия и система здравоохранения были застигнуты врасплох конфликтом с Россией и ущербом, который он наносит вооруженным силам страны. Государственные больницы не могут самостоятельно оказывать необходимую помощь многочисленным раненым солдатам. Также существует большая нехватка врачей-специалистов», — констатировал корреспондент TV2 на Украине Клаус Борг Рейнхольд.