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21:07, 15 марта 2024Культура

В Театре Сатиры назвали смерть Ширвиндта огромной печалью

Актриса Театра Сатиры Фекленко назвала смерть Ширвиндта огромной печалью

Заслуженная артистка России, актриса Театра Сатиры Наталия Фекленко назвала смерть народного артиста России и президента театра Александра Ширвиндта огромной печалью. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Это утрата и последняя связь настоящего с тем Театром Сатиры, который был. Это огромнейшая печаль», — сказала Фекленко.

Народный артист России и театральный режиссер Александр Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни.

В июле 2022 года сообщалось, что накануне своего дня рождения Ширвиндт начал задыхаться. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у него нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и после оказания первой помощи доставили его в одну из столичных больниц.

В 2021-м Александр Ширвиндт ушел с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Актер Юрий Горин объяснил, что на такой шаг он пошел из-за состояния здоровья. Сам Ширвиндт тогда заявил, что возраст (на тот момент ему было 87 лет) «обнулить невозможно».

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      Алена Шевченко
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