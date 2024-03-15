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13:46, 15 марта 2024Спорт

Стали известны пары полуфинала Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

По ее итогам стало известно, что в полуфиналах Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Балтика» встретится с ЦСКА. Кроме того, названы пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

«Ахмат» сыграет с «Оренбургом», «Урал» — с «Локомотивом», «СКА-Хабаровск» — с «Динамо», а «Химки» встретятся с «Ростовом». Все матчи пройдут с 2 по 4 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, в нынешнем сезоне армейцы вылетели из розыгрыша турнира. Финал пройдет 2 июня, в нем встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов. Место проведения матча пока не определено.

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      Алексей Гусев
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