Раскрыты невышедшие версии S.T.A.L.K.E.R. для консолей

Windows Central: авторы S.T.A.L.K.E.R. запланировали отдельную игру для консолей

Создатель S.T.A.L.K.E.R. студия GSC Game World 20 лет назад планировала выпустить для консолей специальные версии игры. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты обнаружили на Reddit раскрытый материал пользователя под ником Reggash, в котором тот рассказал, что GSC Game World хотела портировать S.T.A.L.K.E.R. на консоли в начале 2000-х годов. Разработчики планировали для Xbox 360 и портативной приставки PSP выпустить особые версии игры.

Так, пользователи Xbox могли сыграть за фанатика, принадлежащего секте «Монолит», которая встречается в оригинальной серии S.T.A.L.K.E.R. По сюжету игроку нужно проникнуть в центр Зоны и уничтожить представителей проекта «О-Сознание». Для PSP авторы планировали создать укороченную версию игры с тремя основными локациями — местом с торговцем из бункера, баром «100 рентген» и областью, где находятся исследующие Зону ученые.

При этом в GSC Game World разрабатывали уникальные локации для консольных версий — Reggash поделился некоторыми концептами и изображениями. В том числе в играх должны были быть представлены новые монстры — например, Мастер-контроллер и Раш. Причины отмены выхода игр на консолях не раскрываются.

В начале марта украинская студия GSC Game World впервые выпустила оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях. Компания представила набор, в который вошли игры «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо».