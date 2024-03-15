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17:11, 15 марта 2024Мир

Стало известно об операции по удалению тромба у экс-президента Чехии

Экс-президент Чехии Земан находится в тяжелом состоянии после удаления тромба

Фото: Katerina Sulova / Globallookpress.com

Бывший президент Чехии Милош Земан перенес операцию по удалению тромба и в данный момент находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Университетскую клинику района Мотол в Праге.

«Экс-президент Чехии Милош Земан находится в тяжелом, но стабильном состоянии по данным на пятницу, на следующий день после перенесенной операции по удалению тромба в ноге», — заявили в клинике.

По данным медработников, у Земана нарушилось кровоснабжение ноги из-за тромба. Во время операции ток крови был восстановлен.

На данный момент неизвестно, как долго экс-глава Чехии пробудет в больнице.

В ноябре 2021 года у Земана был диагностирован цирроз печени, а в октябре того же года у политика была обнаружена печеночная энцефалопатия, развившаяся на фоне хронической печеночной недостаточности.

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      Елизавета Мытарева
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