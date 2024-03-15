Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 15 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по центру подготовки пилотов ВСУ в Виннице

Стало известно об ударе по центру подготовки летных экипажей в Винницкой области

Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters

По центру подготовки летных экипажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Винницкой области был нанесен удар, сообщил Telegram-канал «Донбасский Партизан».

По данным канала, ВС РФ поразили международный аэропорт «Винница», где, как сообщается, проходил процесс обучения и подготовки пилотов ВСУ, а также ремонтно-восстановительные работы.

На территории аэропорта после удара образовался пожар, который был виден из ближайших населенных пунктов. «Точные результаты поражения неизвестны», — уточнил канал.

На территории объекта, как отмечается, дислоцируется 456-я смешанная отдельная авиационная бригада ВВС Украины и 35-я эскадрилья сил спецопераций.

Ранее сообщалось о поражении пункта временного расположения элитных подразделений Вооруженных сил Украины ракетным ударом ВС России в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Экономист высказался о вероятности новых рекордов биткоина

      Метеоролог назвал срок схода снега в Москве

      Российские айтишники стали в два раза чаще брать микрозаймы

      Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

      Блогер Хасбик показал фото с обритой налысо головой

      Россиянку задержали за подготовку к диверсии по заданию украинских спецслужб

      В России ответили на слова Макрона о возвращении Крыма в состав Украины

      Россияне рассказали правду о китайских автомобилях

      На Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше