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18:41, 15 марта 2024Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на весну

Стилистка Анастасия Хохлова посоветовала носить сникерсы весной

Фото: Arthur Ogleznev / Unsplash

Стилистка Анастасия Хохлова перечислила россиянкам самую модную обувь на весну 2024 года. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

В первую очередь эксперт посоветовала носить высокие кроссовки на толстой подошве — сникерсы. Также она отметила актуальность хайтопов, отличающихся чуть большей высотой и чуть менее массивной подошвой. При этом Хохлова подчеркнула, что предпочтительнее всего выбирать черные модели обуви, которые будут со всем сочетаться.

«Кроссовки в ретроэстетике идеально подойдут для создания образов в стиле преппи и old money. Достаточно дополнить наряд голубыми джинсами прямого силуэта, университетским бомбером или юбкой макси и расслабленным джемпером в пастельных тонах — и идеальный прогулочный образ готов», — продолжила специалистка.

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Помимо этого, собеседница издания призвала обратить внимание на кроссовки с необычными принтами, оттенками и формами. Вдобавок она отметила, что в гардеробе каждой женщины должны быть универсальные белые кроссовки.

В заключение Хохлова рассказала, что трендовыми вновь стали кеды. «Если классическая модель уже имеется, стоит присмотреться к вариантам с декоративными элементами: флоральными узорами, сердечками и мелкой вышивкой. Небольшие детали придают такой обуви пикантность и помогут сделать образ более дерзким», — подытожила она.

Ранее в марте стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну 2024 года. Так, эксперт назвала популярными кожаные плащи и объемные косухи.

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      Екатерина Ештокина
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