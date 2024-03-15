Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:35, 15 марта 2024Экономика

Стоимость биткоина резко снизилась после рекордного роста

Стоимость биткоина снизилась до $67 тысяч после длительного роста

Фото: Unsplash

Стоимость биткоина резко снизилась в пятницу, 15 марта, после длительного роста. Показатель, отступив от рекордной отметки, опускался на восемь процентов, до 67,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин на текущей неделе вырос до 73,8 тысячи долларов. На момент написания материала за него давали около 68 тысяч долларов.

С начала 2024 года криптовалюта подорожала на 70 процентов. Среди причин ралли называют неопределенность в мировой экономике, высокий спрос на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидание так называемого халвинга, запланированного на апрель, который приведет к уменьшению предложения биткоина.

На фоне такой динамики эксперты допускали как дальнейший рост стоимости актива, в том числе до 100 тысяч долларов, так и ее снижение в ближайшее время до 58-59 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Раскрыт «царский подарок» Петра I

      Россиянка вылила краску в урну для бюллетеней и попала под статью

      ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Брянске

      НАТО обвинили в обстреле ВСУ Запорожской области во время выборов президента

      Стали известны пары полуфинала Пути РПЛ Кубка России

      Россиян отговорили переезжать в Сочи на пенсии

      48-летний Дэвид Бекхэм показал фигуру на фото в бассейне

      Дочь солиста «Руки Вверх!» подверглась травле в театре

      В Литве назвали белорусские ограничения импорта санкциями против самих себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше