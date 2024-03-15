Стоимость биткоина резко снизилась после рекордного роста

Стоимость биткоина снизилась до $67 тысяч после длительного роста

Стоимость биткоина резко снизилась в пятницу, 15 марта, после длительного роста. Показатель, отступив от рекордной отметки, опускался на восемь процентов, до 67,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин на текущей неделе вырос до 73,8 тысячи долларов. На момент написания материала за него давали около 68 тысяч долларов.

С начала 2024 года криптовалюта подорожала на 70 процентов. Среди причин ралли называют неопределенность в мировой экономике, высокий спрос на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидание так называемого халвинга, запланированного на апрель, который приведет к уменьшению предложения биткоина.

На фоне такой динамики эксперты допускали как дальнейший рост стоимости актива, в том числе до 100 тысяч долларов, так и ее снижение в ближайшее время до 58-59 тысяч долларов.