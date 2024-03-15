В Британии призвали увеличить расходы на оборону для защиты от Трампа

Экс-глава MI6 Дирлав: развитие оборонной сферы защитит НАТО от Трампа

В случае прихода бывшего президента США Дональда Трампа к власти странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону для самостоятельного обеспечения обороноспособности. Об этом заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью газете Politico.

Дирлав заявил о своем неоднозначном отношении к Трампу на фоне его недавних угроз вывести США из НАТО и отказаться от обязательств по защите Европы. В связи с этим новый срок политика мог бы стать «проблематичным» для альянса, и страны блока должны вложиться в оборонную промышленность для «защиты от Трампа».

Экс-разведчик при этом отметил, что Трамп сплотил НАТО во время первого президентского срока, призвав Германию к более активному вовлечению в дела блока. В связи с этим Дирлав призвал ФРГ увеличить расходы на развитие оборонной сферы, так как это станет «абсолютно преобразующим» решением для всего альянса.

В ходе этого же интервью бывший разведчик заявил, что Великобритания находится в состоянии «серой войны» с Россией.