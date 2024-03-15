Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 15 марта 2024Мир

В Британии призвали увеличить расходы на оборону для защиты от Трампа

Экс-глава MI6 Дирлав: развитие оборонной сферы защитит НАТО от Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jay Paul / Reuters

В случае прихода бывшего президента США Дональда Трампа к власти странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону для самостоятельного обеспечения обороноспособности. Об этом заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью газете Politico.

Дирлав заявил о своем неоднозначном отношении к Трампу на фоне его недавних угроз вывести США из НАТО и отказаться от обязательств по защите Европы. В связи с этим новый срок политика мог бы стать «проблематичным» для альянса, и страны блока должны вложиться в оборонную промышленность для «защиты от Трампа».

Экс-разведчик при этом отметил, что Трамп сплотил НАТО во время первого президентского срока, призвав Германию к более активному вовлечению в дела блока. В связи с этим Дирлав призвал ФРГ увеличить расходы на развитие оборонной сферы, так как это станет «абсолютно преобразующим» решением для всего альянса.

В ходе этого же интервью бывший разведчик заявил, что Великобритания находится в состоянии «серой войны» с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала запускавшего беспилотники около военных объектов россиянина

      ФСБ задержала подозреваемого в разглашении гостайны российского полицейского

      Мужчина отрубил руку собравшейся замуж за другого возлюбленной

      Глава ЦИК оценила ход голосования на выборах президента в России

      На Украине признали зависимость от Запада

      В администрации Байдена признали возможный провал пакета помощи Украине

      Женщинам раскрыли правду о наборе веса в зрелом возрасте

      Американский регулятор объявил о происшествии во время испытаний Starship

      Автомобили для чиновников предложили включить в льготное кредитование

      Российский охранник передавал ВСУ данные военных предприятий и попал под статью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше