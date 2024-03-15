Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:09, 15 марта 2024Экономика

В Германии призвали пересмотреть газовую политику из-за действий США

В бундестаге ФРГ призвали пересмотреть газовую политику из-за действий США

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Члены правой партии бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с призывом пересмотреть газовую политику в отношении России из-за действий США в сфере энергетики. Об этом говорится в тексте парламентского запроса депутатов, с которым ознакомилась «Лента.ру».

«26 января 2024 года правительство США объявило мораторий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), который может серьезно ударить по европейским потребителям газа и, следовательно, по поставкам газа в Федеративную Республику Германия. В связи с этим отраслевая ассоциация европейских газовых компаний в конгрессе США заявила, что они больше не знают, чего ожидать от США», — напомнили парламентарии, подчеркнув, что представители промышленности «больше не могут полагаться на американцев».

Курс федерального правительства в отношении энергоснабжения Германии следует пересмотреть, поскольку федеральное правительство прямо указало на надежность России как поставщика энергии

депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии»текст обращения к правительству

В связи с этим они обратились к правительству с ФРГ с рядом вопросов, в частности, о готовности кабмина пересмотреть курс отношений с Россией. «Планирует ли федеральное правительство пересмотреть свой курс в отношении энергоснабжения Германии Российской Федерацией, тем более что, согласно собственному заявлению Американской отраслевой ассоциации Center for LNG, энергоснабжение СПГ ставит под сомнение надежность самих США в отношении будущих поставок СПГ?» — спросили парламентарии.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента по СПГ отвратительным провалом.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший союзник Гитлера захотел вернуть «фантомные долги». В России объяснили желание Румынии получить золотой запас

      Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

      Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

      Электронное голосование на выборах президента началось в Москве

      Россияне отвернулись от дешевых новостроек

      Трое детей погибли при обстреле Донецка

      Минобороны заявило о перехвате над Белгородской областью снарядов РСЗО Vampire

      Мужчина в составе ОПГ вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей

      Назван оптимальный возраст для вступления в брак с наименьшим риском развода

      В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву боевого лазера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше