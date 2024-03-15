Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 15 марта 2024Бывший СССР

В Казахстане заявили о намерении бороться за традиционные ценности

Токаев заявил о намерении укреплять традиционные ценности в Казахстане
Касым-Жомарт Токае

Касым-Жомарт Токае. Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на всенародном съезде, заявил о намерении бороться за традиционные ценности в стране его слова передает ТАСС.

«Мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира», — подчеркнул Токаев, добавив, что на позицию Казахстана не повлияют политическая конъюнктура и «новомодные мировые веяния».

Материалы по теме:
Семейные ценности. В Казахстане развернули борьбу с ЛГБТ-пропагандой. Что происходит?
Семейные ценности.В Казахстане развернули борьбу с ЛГБТ-пропагандой. Что происходит?
1 марта 2024

Президент Казахстана добавил, что страна должна последовательно культивировать традиционные семейные ценности, отметив, что в эту, как считает Токаев, деструктивную пропаганду вовлекаются дети, поэтому для него важно сохранение духовного здоровья подрастающего поколения.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы с акцентом на совместные проекты в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Создано новое лечение против неизлечимой опухоли мозга

      Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

      Цены на российскую пшеницу стали расти впервые с начала года

      Власти рассказали подробности об отражении атаки БПЛА в Калужской области

      В Петербурге нашли уникальное место

      Российские суды подали исков к Clearstream на 74 миллиона евро

      В морском порту Новороссийска ввели запрет на плавание судов

      В ФСБ рассказали о задержании россиянина за передачу данных об ОПК Украине

      Медведев проголосовал на выборах президента России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше