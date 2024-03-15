В Казахстане заявили о намерении бороться за традиционные ценности

Токаев заявил о намерении укреплять традиционные ценности в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на всенародном съезде, заявил о намерении бороться за традиционные ценности в стране его слова передает ТАСС.

«Мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира», — подчеркнул Токаев, добавив, что на позицию Казахстана не повлияют политическая конъюнктура и «новомодные мировые веяния».

Президент Казахстана добавил, что страна должна последовательно культивировать традиционные семейные ценности, отметив, что в эту, как считает Токаев, деструктивную пропаганду вовлекаются дети, поэтому для него важно сохранение духовного здоровья подрастающего поколения.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы с акцентом на совместные проекты в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях.