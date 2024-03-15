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13:40, 15 марта 2024Бывший СССР

В Литве назвали белорусские ограничения импорта санкциями против самих себя

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Белоруссия ввела санкции против своего населения

Фото: Yves Herman / Reuters

В Литве заявили, что запрет Белоруссии на импорт ряда товаров навредит Минску. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

По словам главы МИД Литвы, таким образом Белоруссия ввела ограничения против самой себя. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что подобные шаги со стороны Минска являются «санкционированием своего же населения».

14 марта стало известно о введении Белоруссией запрета на ввоз литовской воды, алкогольных напитков, а также шин и покрышек. Кроме того, ограничения затронули бывшую в употреблении одежду и другие изделия. В Минске принятие такого решения объяснили закрытием со стороны Литвы двух КПП на границе с республикой.

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал ужесточить ограничения для нелояльных по отношению к Вильнюсу белорусов. Глава государства также выразил мнение, что санкции для граждан России и Белоруссии должны быть уравнены, отметив, что попытка «отделить режимы» этих стран «может привести к неприятностям».

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      Екатерина Грищенко
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