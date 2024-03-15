В Москве стали вводить меньше жилья

В Москве в январе-феврале ввели 578,7 тысячи квадратных метров жилья

В Москве в январе-феврале 2024 года ввод жилья стал меньше на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 578,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что в целом по России ввод недвижимости за первые два месяца года вырос на два процента, до 20,6 миллиона квадратных метров.

Больше всего жилья при этом было построено в Московской области. В этом регионе в январе и феврале ввели 1,9 миллиона квадратных метров жилья, что на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказался Татарстан (1,2 миллиона квадратных метров, плюс 19 процентов по отношению к тому же периоду прошлого года), на третьем — Ленинградская область (855 тысяч квадратных метров, плюс два процента).

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предсказал взлет спроса на новостройки в России в апреле-июне 2024 года. По его прогнозам, рост составит 40-50 процентов по сравнению с январем-мартом.