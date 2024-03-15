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10:20, 15 марта 2024Экономика

В России нашли способ решения проблемы кадрового голода

Аналитик Журавлев: проблему кадрового голода в России решит автоматизация

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Проблему кадрового голода на российском рынке труда способна решить автоматизация производственных процессов. Об этом заявил профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Павел Журавлев, его слова приводит сайт радио «Комсомольская правда».

Эксперт полагает, что справиться с проблемой нехватки работников помогла бы так называемая малая механизация, подразумевающая увеличение производительности за счет автоматизации процессов. По подобному пути, как уточнил аналитик, в частности, пошли в Японии.

В этой азиатской стране активно вовлекают роботов для выполнения различных функций, которые раньше были закреплены за людьми, — например, для уборки улиц. Подобные механизмы можно было бы реализовать и в России, если бы на то была политическая воля, заявил Журавлев.

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Он также отметил, что проблему нехватки кадров не помогут решить мигранты. Дело в том, что подобная рабочая сила сконцентрирована в основном в российских городах-миллионниках. В остальных регионах численность мигрантов от населения является незначительной. «Дело в том, что мигранты приносят почти 300 процентов прибыли. Поэтому их и используют», — резюмировал Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нехватка работников будет сохраняться в стране в ближайшие годы. В настоящее время, как уточнил глава государства, отечественному рынку труда не хватает около 2,5 миллиона человек. При этом решить проблему за счет более активного привлечения мигрантов не получится ввиду их малой численности от общего числа работающих.

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      Анатолий Акулов
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