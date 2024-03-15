В России назвали причину кризиса отношений с Западом

Ректор Яковенко: подорванное доверие не позволяет договориться с Западом

Достижение будущих договоренностей об урегулировании конфликта на Украине и кризиса в отношениях между Россией и Западом осложняется подорванным доверием к обещаниям. Об этом РИА Новости рассказал ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко.

Он объяснил, что Запад проигнорировал постулат международного права о необходимости выполнять взятые обязательства. В качестве примера он указал, что Москве открыто заявили, что не собирались выполнять Минские соглашения, а рассчитывали выиграть время для ремилитаризации Украины. «Нас попросту обманули», — резюмировал Яковенко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отношения страны с Россией и Западом. Он сравнил доверие Турции к России и Западу и подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в надежности Москвы. «У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу», — отметил он.