В России оценили привлечение к ответственности за репосты в соцсетях

Хинштейн: необходимо привлекать россиян к ответственности за репосты в соцсетях

Россиян необходимо привлекать к ответственности за репосты в соцсетях, содержащие запрещенную к распространению информацию. Такой оценкой в своем Telegram-канале поделился глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Привлекать ли к ответственности за репост в соцсетях? Я считаю, что да. Публикуя у себя на странице информацию, ты за нее берешь ответственность. Взял ответственность — отвечай», — написал Хинштейн.

Парламентарий добавил, что для закона не играет никакой роли то, что автор репоста не является автором самого первоначального сообщения. При этом он не уточнил, какие виды наказания являются, по его мнению, наиболее предпочтительными.

Ранее на депутата камчатского Заксобрания от КПРФ и журналистку Александру Новикову донесли из-за репоста видеоролика с российским военным. Заявление на нее написали чиновники регионального правительства и три студентки.