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11:48, 15 марта 2024Мир

Во Франции усомнились в способности противостоять российской армии

Французский офицер назвал ВС страны армией мажореток в противостоянии с РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Высокопоставленный французский офицер усомнился в способности Франции противостоять российской армии. Своим мнением военный поделился в интервью с Marianne

«Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно что армия мажореток», — констатировал он.

По словам офицера, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину безумны. Военный подчеркнул, что это крайне неразумное решение.

Ранее Макрон назвал возвращение Крымского полуострова Украине гарантом прочного мира в регионе. По его словам, в случае победы России, доверие к Европе будет сведено к нулю.

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      Виктория Кондратьева
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