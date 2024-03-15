Задержанный за запуск беспилотников около военных объектов признал вину

Задержанный в Москве за запуск беспилотников около военных объектов признал вину

Житель Москвы, которого задержали сотрудники ФСБ за запуск беспилотников около военных объектов, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина также показал тайник, в котором прятал компоненты для изготовления беспилотных летательных аппаратов. Во время задержания он признался, что работал на проукраинский легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация).

В отношении москвича следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он запускал аппараты для создания ложных целей около объектов Минобороны России.