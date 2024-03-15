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10:18, 15 марта 2024Силовые структуры

Задержанный за запуск беспилотников около военных объектов признал вину

Задержанный в Москве за запуск беспилотников около военных объектов признал вину

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Житель Москвы, которого задержали сотрудники ФСБ за запуск беспилотников около военных объектов, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина также показал тайник, в котором прятал компоненты для изготовления беспилотных летательных аппаратов. Во время задержания он признался, что работал на проукраинский легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация).

В отношении москвича следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он запускал аппараты для создания ложных целей около объектов Минобороны России.

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