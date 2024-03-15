Зеленского обвинили в попытке легитимации в обход суда

Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского хочет легитимизировать его в обход КС

Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет легитимизировать продление его полномочий после окончания их срока в обход решения Конституционного суда (КС) республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, одной из причин, по которой офис Зеленского после окончания его полномочий 20 мая не будет обращаться в КС по вопросу его легитимности, может являться статья 108 Конституции Украины, согласно которой после истечения пятилетнего срока президент становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный глава республики.

Ранее Дубинский заявлял, что офис украинского лидера может распустить Верховную Раду для сохранения легитимности Зеленского после 20 мая.