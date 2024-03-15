Женщинам раскрыли правду о наборе веса в зрелом возрасте

Гинеколог Кристмас назвала ошибочным мнение о наборе веса после менопаузы

Мнение, что в зрелом возрасте женщине невозможно оставаться стройной, является ошибочным, уверена акушер-гинеколог Моника Кристмас. Правду о наборе веса после наступления менопаузы она раскрыла в интервью для CNN.

Кристмас, сославшись на последние исследования, рассказала, что женщины с 40 до 50 лет в среднем прибавляют по 700 граммов ежегодно. По ее словам, это частично связано с работой метаболизма, который замедляется после наступления менопаузы. Еще одной причиной для набора веса врач назвала старение.

Старение в целом связано с увеличением веса из-за изменений образа жизни: мы больше сидим и становимся не так активны, как раньше Моника Кристмас акушер-гинеколог

Кристмас убеждена, если подкорректировать образ жизни, изменения фигуры с возрастом будут минимальными. Врач посоветовала женщинам после 40 лет отказаться от обработанных продуктов, фастфуда и алкоголя, есть больше растительной пиши и меньше мяса. Также специалистка убеждена, что для поддержания хорошей формы необходимо высыпаться, полноценно отдыхать, стараться избегать длительного стресса и каждый день быть активной — заниматься спортом, гулять, танцевать, кататься на велосипеде или бегать.

Управляющий британской страховой компании Vitality Невилл Куповиц посоветовал обзавестись одной полезной привычкой, чтобы жить дольше. По его мнению, долголетия можно достигнуть, если каждый день проходить не менее пяти тысяч шагов.