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10:33, 15 марта 2024Забота о себе

Женщинам раскрыли правду о наборе веса в зрелом возрасте

Гинеколог Кристмас назвала ошибочным мнение о наборе веса после менопаузы

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Мнение, что в зрелом возрасте женщине невозможно оставаться стройной, является ошибочным, уверена акушер-гинеколог Моника Кристмас. Правду о наборе веса после наступления менопаузы она раскрыла в интервью для CNN.

Кристмас, сославшись на последние исследования, рассказала, что женщины с 40 до 50 лет в среднем прибавляют по 700 граммов ежегодно. По ее словам, это частично связано с работой метаболизма, который замедляется после наступления менопаузы. Еще одной причиной для набора веса врач назвала старение.

Старение в целом связано с увеличением веса из-за изменений образа жизни: мы больше сидим и становимся не так активны, как раньше

Моника Кристмасакушер-гинеколог

Кристмас убеждена, если подкорректировать образ жизни, изменения фигуры с возрастом будут минимальными. Врач посоветовала женщинам после 40 лет отказаться от обработанных продуктов, фастфуда и алкоголя, есть больше растительной пиши и меньше мяса. Также специалистка убеждена, что для поддержания хорошей формы необходимо высыпаться, полноценно отдыхать, стараться избегать длительного стресса и каждый день быть активной — заниматься спортом, гулять, танцевать, кататься на велосипеде или бегать.

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      Екатерина Улитина
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