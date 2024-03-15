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08:34, 15 марта 2024Россия

Жители Белгорода сообщили о повреждениях домов из-за нового обстрела

БелПлюс: белгородцы сообщили о повреждениях многоквартирных домов из-за обстрела
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Колядин / ТАСС

Жители Белгорода сообщили о повреждениях многоквартирных домов из-за нового обстрела. Об этом сообщил Telegram-канал БелПлюс.

До этого в российском городе была объявлена угроза ракетной опасности, людей призвали спуститься в укрытия.

Кроме того, на один из школьных стадионов в Белгороде попал снаряд. Взрывной волной были выбиты стекла в соседних домах.

Сведений о пострадавших не поступало. Власти Белгородской области пока не комментировали ситуацию.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о серьезных разрушениях в селе Козинка.

Он пояснил, что в связи жители были эвакуированы в безопасное место. При желании их доставят в пункты временного размещения или к родственникам, пообещал глава Белгородской области.

14 марта стало известно о попытке прорыва украинских диверсантов в районе Белгородской области.

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      Анна Щербакова
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