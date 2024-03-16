16 марта в России отмечают сразу несколько праздников. Это День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ, День баяна, аккордеона и гармоники, а еще — шестой день масленичной недели. Как праздновать, какие существуют традиции, а также, кто из знаменитостей родился 16 марта, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

«Золовкины посиделки»

Традиционно «Золовкины посиделки» приходятся на шестой день масленичной недели. В 2024 году они выпадают на 16 марта, а вся Масленица проходит с 11 по 17 марта. На «Золовкины посиделки» принято было дарить подарки от семейной пары золовкам, то есть сестрам мужа. Также семьи ходили по гостям, особенно выделяя родственников мужа. А те должны были хорошо накормить и принять у себя всех визитеров. Предпоследний день широкой Масленицы проводили весело — с песнями, танцами, посиделками, шуточными обрядами на привлечение удачи.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ

Праздник также называется Днем подразделений экономической безопасности МВД. В СССР аналогом этой службы был отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, основанный 16 марта 1937 года. Дата празднования была выбрана в честь даты образования этого отдела.

Праздники в мире

День цветных карандашей

История графитного карандаша началась еще в XVI веке, а вот цветные получили распространение лишь в начале XX века. Их наполняют не графитом, а специальной смесью из восковой или масляной основы с пигментами, красителями, клеем. Первой цветные карандаши для художников начала выпускать американская фирма Faber-Castell, это было в 1908 году.

День туши для ресниц

16 марта 1917 года была выпущена первая в мире тушь для ресниц. Придумала ее компания Maybelline: собственно, само название бренда образовано из имени сестры изобретателя, химика и фармацевта Терри Л. Уильямса (ее звали Мейбл) и слова «вазелин».

Конечно, красить ресницы люди начали гораздо раньше: еще в Древнем Египте и мужчины, и женщины подводили глаза. Формулу же современной туши придумал 19-летний Уильямс, который смешал угольную пыль и вазелин. Продукт оказался востребованным, и юный изобретатель основал косметическую компанию.

Фото: Robert Kradin / AP Photo

Какие еще праздники отмечают в мире 16 марта

День без селфи;

Всемирный день борьбы с глаукомой;

Мeждунapoдный дeнь гoнoк нa cпopтивныx aвтoмoбиляx;

День панды в США;

День спонтанности;

День вакцинации в Индии;

День завивки кудрей в США;

День ухода за губами в США.

Какой церковный праздник сегодня

День Волоколамской иконы Божией Матери

Список с Владимирской иконы Московского Успенского собора, икона в 1572 году была перевезена из Звенигорода в Успенский монастырь преподобного Иосифа Волоцкого. Сейчас находится в новой Успенской церкви Иосифо-Волоцкого монастыря. Считается, что икона обладает особенными свойствами: перед ней молятся, чтобы освободиться от грустных мыслей и обрести душевный покой, разрешить конфликты, избежать злых людей. Интересно, что по обе стороны от Богородицы с Иисусом на руках изображены московские митрополиты Киприан и Геронтий.

День памяти преподобной Пиамы девы

Пиама дева жила рядом с Александрией. За свое целомудрие и благочестивость она была наделена даром прозрения. По поверью, благодаря этому Пиама своими молитвами спасла жителей деревни от нападения соседей.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 марта

День памяти мучеников Евтропия и Клеоника Амасийских, Василиска Команского;

День памяти святых Зинона и Зоила;

День памяти преподобномученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева;

День памяти мученицы Александры Александрийской;

День памяти святого Каллупана Овернского.

Приметы на 16 марта

Если 16 марта на улице гремит гром, то погода в ближайшие дни испортится.

Если в этот день прилетели скворцы, будет богатый урожай.

Если кошка 16 марта весь день прячется в теплое место, то скоро похолодает.

Нельзя 16 марта ходить в лес, потому что в этот день просыпаются медведи.

Нельзя в этот день выносить мусор после полудня, с ним может уйти благополучие семьи.

Кто родился 16 марта

Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи (1941-2018) снял такие фильмы, как «Мечтатели», «Последнее танго в Париже», «Ускользающая красота», ставшие классикой кинематографа.

Фото: Fotogramma / Globallookpress.com

Екатерина Волкова

Российская актриса Екатерина Волкова (50 лет) прославилась ролями в сериалах «КГБ в смокинге», «Next 2», «Паук», «До смерти красива», «Влюбленные женщины», «Саранча» и многих других. Сейчас работает в МХАТ имени Горького.

Кто еще родился 16 марта