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00:38, 16 марта 2024Интернет и СМИ

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста сообщил о взломе сайта

Фото: Андрей Теличев / РИА Новости

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук в беседе с ТАСС.

По словам Савчука, организация не проводит платную эвакуацию из Белгородской области.

«Наше белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме», — отметил он.

Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и транслировали бегущей строкой пророссийские тексты, содержащие призывы к окончанию конфликта и обвинениями президента Владимира Зеленского и США в уничтожении Украины.

29 февраля сайт Верховной Рады Украины подвергся хакерской атаке. Отмечается, что ссылка на Telegram-канал Рады, указанная на сайте, вела на фейковую страницу.

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      Юлия Мискевич
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