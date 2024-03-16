В США высказались о новых регионах России

Корреспондент Fox News Холл: Россия никогда не отдаст новые регионы Киеву

Москва никогда не отдаст вошедшие в состав России регионы Украине, заявил работавший и получивший ранение на Украине корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Он ответил на вопрос о том, может ли Москва уступить Киеву регионы, вошедшие в состав России после референдумов. «Не думаю, что это когда-либо случится. Думаю, что в какой-то момент, вероятно, будет заключена сделка о прекращении огня», — высказался журналист.

По его словам, в Конгрессе США могут принять новый пакет помощи Украине, однако он станет последним. Холл уточнил, что Россия при этом готова к противосстоянию на протяжении многих лет. Корреспондент считает, что Киев должен пойти на переговоры с Москвой.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает принять будущий законопроект помощи Украине голосами демократов.