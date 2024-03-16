Глава крымского избиркома Малышев: на участках усилили меры предосторожности

В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках после инцидентов с попыткой залить зеленкой комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщил глава избиркома региона Михаил Малышев, передает РИА Новости.

По словам Малышева, теперь на всех избирательных участках в Крыму представители правоохранительных органов будут досматривать содержимое больших сумок и пакетов избирателей. По его словам, эта мера позволит избежать того, чтобы кто-то мог повлиять на волеизъявление крымчан.

Глава избиркома региона уточнил, что при входе на участки уже установлены небольшие столы, где избиратели временно могут оставить бутылки с водой или соками на время голосования. Он добавил, что выборы в регионе продолжаются в штатном режиме.

Отмечается, что в первый день голосования в Крыму произошли два случая, когда женщины, пришедшие на избирательные участки, попытались залить зеленкой КОИБ. В результате они были задержаны. Бюллетени не пострадали. В отношении одной из них возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. Согласно новому законопроекту, попытка срыва выборов будет наказываться тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет.