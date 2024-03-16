МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах

Захарова пригрозила вызвать британского посла в МИД за фейки о выборах в России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси вызовом в российское дипломатическое ведомство из-за фейков о президентских выборах в Крыму и в новых регионах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала публикацию британского посольства в социальных сетях. В нем говорится, что РФ якобы не имеет «законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов». Британская сторона считает, что эти территории принадлежат Киеву.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями.

