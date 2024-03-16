В России заявили о планах препятствовать продаже скифского золота

Постпред Крыма Мурадов заявил о планах препятствовать продаже скифского золота

Крым планирует препятствовать продаже скифского золота на черном рынке. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

Мурадов сообщил, что власти Крыма оповестят аукционные дома на Западе и международную общественность о перечне коллекции скифского золота, чтобы избежать ее продажи на черном рынке. «Недопустимо, чтобы экспонаты незаконным образом, без согласия музеев, вывезли с украинской территории и распродали. (...) Сделаем все возможное, чтобы музейные артефакты не были незаконно отчуждены и оказались в руках черных торговцев», — высказался он.

В декабре стало известно, что власти Крыма изучают вопрос о возможности подать иск против Украины по скифскому золоту. Руководство региона подчеркнуло, что твердо намерено не допустить бесследного исчезновения артефактов.

Перед этим сообщалось, что музей в Нидерландах согласился передать Украине скифское золото. В Крыму назвали это решение незаконным.