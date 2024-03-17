Боец MMA Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Telegram-канале обратился к брату Федору Емельяненко в Прощеное воскресенье.

Спортсмен попросил у брата прощения. «Прости меня, где обидел тебя: словом, делом, помыслом. Прости меня, каюсь», — написал Александр.

28 февраля Александр Емельяненко рассказал о желании помириться со старшим братом. По словам спортсмена, он не знает причин конфликта и считает невозможным продолжать его на протяжении длительного времени.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.