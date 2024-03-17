Названа лучшая подлодка ВМС США

NI: «Вирджиния» Block V станет лучшей подлодкой ВМС США за всю историю

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) типа «Вирджиния» Block V станут лучшими подводными кораблями Военно-морских сил (ВМС) США за всю историю. Особенности подлодки назвали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что ВМС США необходим большой флот современных ударных подлодок, поскольку потенциальные противники создают зоны A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и блокировка доступа и маневра). Как пишет издание, эти зоны предназначены для предотвращения приближения надводных кораблей, включая авианосцы, к спорным территориям.

«Подводная лодка Block V класса "Вирджиния" позволяет военно-морскому флоту проецировать мощь глубоко внутри районов A2/AD противника. Вероятно, на сегодняшний день это лучшая ударная подводная лодка ВМС США из когда-либо построенных», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что подлодки типа «Вирджиния» отличаются акустической малозаметностью и системой управления, которая позволяет АПЛ безопасно работать на мелководье. Усовершенствованные «Вирджинии» Block V получили увеличенную установку вертикального пуска, которая вмещает 28 крылатых ракет Tomahawk для поражения наземных и надводных целей.

В декабре стало известно, что в США решили возобновить проект создания крылатой ракеты с ядерной боеголовкой для подлодок класса «Вирджиния». На эти цели Пентагону выделят 196 миллионов долларов.

