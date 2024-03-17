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00:02, 18 марта 2024Россия

Путин после выборов президента заявил о поддержке жителей Авдеевки

Путин: нужно поддержать людей в освобожденной Авдеевке

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с членами своего предвыборного штаба заявил, что нужно поддержать людей в Авдеевке (ДНР). Слова главы государства приводит ТАСС.

Он рассказал о работе в Авдеевке. «Поедете в Авдеевку, будьте аккуратными», — предупредил президент.

Ранее сообщалось, что в голосовании приняли участие более 1,3 тысячи жителей Авдеевки.

Авдеевка перешла под контроль российской армии в середине февраля этого года.

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      Марина Совина
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