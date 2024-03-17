Путин после выборов президента заявил о поддержке жителей Авдеевки
Путин: нужно поддержать людей в освобожденной Авдеевке
Президент России Владимир Путин на встрече с членами своего предвыборного штаба заявил, что нужно поддержать людей в Авдеевке (ДНР). Слова главы государства приводит ТАСС.
Он рассказал о работе в Авдеевке. «Поедете в Авдеевку, будьте аккуратными», — предупредил президент.
Ранее сообщалось, что в голосовании приняли участие более 1,3 тысячи жителей Авдеевки.
Авдеевка перешла под контроль российской армии в середине февраля этого года.