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06:00, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Девушка пришла на семейный праздник и случайно узнала тайну матери

СюжетКурс доллара:

Фото: Andy Dean Photography / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником myspace1991 рассказала историю о том, как случайно узнала тайну матери на семейном празднике. По словам девушки, мать дала в долг сестре несколько десятков тысяч долларов.

Рассказчица объяснила, что начала работать в 16 лет, а также помогала по дому. Со временем мать стала просить ее финансово помочь младшей сестре Салли. По словам героини истории, девушка зарабатывала больше нее, но часто была в долгах.

«В 30 лет мы с мужем купили наш первый дом. Салли, казалось, завидовала, но никогда открыто этого не показывала. В прошлом году Салли и ее муж удивили всех, купив новый таунхаус в престижном районе», — вспомнила девушка. Во время новоселья сестры героиня истории случайно услышала слова мужа сестры о том, что без помощи матери Салли они бы не смогли купить такое жилье. Рассказчица уточнила у него, что это значит, и узнала, что ее мать дала младшей дочери 40 тысяч долларов (примерно 3,7 миллиона рублей по нынешнему курсу) для покупки таунхауса.

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Через несколько месяцев героиня решилась заговорить об этом с Салли. Во время конфликта с сестрой девушка упомянула, что их мать дала Салли крупную сумму. «Салли со слезами на глазах призналась, что это был подарок от матери. Эти деньги наша мать взяла из наследства, которое получила после смерти нашей бабушки. С четкими инструкциями не говорить мне и моим братьям», — заключила автор поста. Она сочла, что мать поступила нечестно по отношению к ней.

В комментариях пользователи возмутились поведением Салли и ее матери. «Конечно, мать могла распорядиться своими деньгами, как угодно. Но мать и сестра скрыли это от вас, и это неправильно», «Ситуация — отстой. И твоя мама поступила некрасиво. (...) На твоем месте я бы просто отказался общаться с ней», — высказались они.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit о страшном семейном секрете ее бойфренда. Спустя 19 лет после рождения его младшей сестры, парень узнал, что она приходится ему племянницей.

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      Мария Большакова
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