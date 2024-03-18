Евросоюз введет санкции против израильских поселенцев и ХАМАС

МИД Испании: ЕС планирует одобрить санкции против израильских поселенцев и ХАМАС

Европейский союз (ЕС) планирует одобрить санкции против израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, а также против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает ТАСС.

«Все указывает на то, что сегодня, наконец, как хотела Испания, (...) удастся одобрить санкции на уровне Евросоюза против агрессивных [израильских] поселенцев», — отметил глава испанского МИД.

Альбарес уточнил, что, несмотря на отсутствие консенсуса по данному вопросу, на национальном уровне инициативу удалось продвинуть и ее подписали 12 человек.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ЕС хотят принять пакет санкций против ХАМАС, а также организовать встречу с участием Израиля для обсуждения нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что правительство США впервые захотело ввести санкции против израильских поселенцев. Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена может наложить ограничения на нелегальные поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан.