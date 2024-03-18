Госсекретарь США назвал «угрозы демократии»

Блинкен: авторитарные режимы подрывают демократию с помощью прогресса

Авторитарные режимы всего мира подрывают основы и механизмы демократии по всему миру, используя достижения технологического прогресса. Об этом в ходе официального визита в Южную Корею заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«В то время как авторитарные и репрессивные режимы используют технологии для подрыва демократии и прав человека, нам необходимо сделать так, чтобы технологии поддерживали и укрепляли демократические ценности и нормы», — призвал дипломат во время выступления на «Третьем саммите за демократию» в Сеуле.

По его словам, именно демократия являет собой мощнейший инструмент для раскрытия человеческого потенциала в интересах всех народов и каждого индивидуума.

Ранее Блинкен заявил, что в Совбез ООН должны войти страны Африки. «Совет Безопасности должен быть более репрезентативным», — подчеркнул дипломат.