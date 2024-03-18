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22:59, 18 марта 2024Мир

Северная Корея отправила в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами

AP: КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами

Фото: KCNA KCNA / Reuters

Северная Корея с 2023 года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой для помощи в специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает Associated Press (AP).

В начале января газета The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников Белого дома сообщала, что Россия начала запускать баллистические ракеты, предоставленные КНДР, по Украине.

8 марта стало известно, что власти США хотят обнародовать данные, доказывающие якобы существующее между Россией и КНДР военное сотрудничество.

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      Юлия Мискевич
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