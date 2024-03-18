Кремль определил первую после выборов страну для зарубежного визита Путина

Песков: страна первого зарубежного визита Путина после выборов уже определена

Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что пока поездка не анонсируется, о ней будет объявлено позднее. «Мы сообщим о визите своевременно. Он известен», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги. Он выразил надежду, что Путин приедет в Турцию после выборов президента России. Политик подчеркнул, что Анкара продолжает диалог с соседями по Черному морю.

После этого Песков отметил, что четких сроков визита Путина в Турцию пока нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам. «Мы тоже ждем этого визита — это важно», — добавил он.