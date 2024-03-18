Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:15, 18 марта 2024Россия

Кремль определил первую после выборов страну для зарубежного визита Путина

Песков: страна первого зарубежного визита Путина после выборов уже определена

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что пока поездка не анонсируется, о ней будет объявлено позднее. «Мы сообщим о визите своевременно. Он известен», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги. Он выразил надежду, что Путин приедет в Турцию после выборов президента России. Политик подчеркнул, что Анкара продолжает диалог с соседями по Черному морю.

После этого Песков отметил, что четких сроков визита Путина в Турцию пока нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам. «Мы тоже ждем этого визита — это важно», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о своей мечте

      В Кремле сообщили о планах Путина встретиться с военными

      Кремль определил первую после выборов страну для зарубежного визита Путина

      Путин счел неожиданными результаты выборов в новых регионах России и Крыму

      Известная 55-летняя супермодель снялась в купальнике

      Путин допустил создание санитарной зоны у приграничья на Украине

      Путин допустил участие Франции в урегулировании по Украине

      Путин высказался о возможном конфликте России и НАТО

      Путин похвалил оппозицию за призывы голосовать в полдень

      Путин порассуждал об олимпийском перемирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше