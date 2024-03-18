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14:23, 18 марта 2024Культура

Лолита рассказала об общении с гостями «голой вечеринки» после скандала

Певица Лолита заявила, что общается с гостями голой вечеринки после скандала

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская рассказала, что гости «голой вечеринки», которую организовала блогерша Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор», общаются между собой. На эту тему она высказалась в интервью для шоу «Повесточка», разговор доступен на YouTube.

Артистка ответила, что все гости мероприятия общаются друг с другом, но нечасто. «На следующий день с утра [после мероприятия] каждый друг другу позвонил и спросил: "Ну ты как?" Первой позвонили мне. Настя очень чувствовала свою вину, хотя она является лицом вечеринки, а не организатором», — вспомнила Лолита.

Ранее Лолита заявила, что пошла на «голую вечеринку», чтобы спрятаться от происходящего в мире. Артистка объяснила участие в мероприятии защитной реакцией психики. Она добавила, что мероприятие Ивлеевой было самой скучной вечеринкой в ее жизни.

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      Варвара Кошечкина
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