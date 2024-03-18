Mercedes нанял на работу роботов

The Verge: концерн Mercedes заменил роботами сотрудников на заводе в Венгрии

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz заключил договор об использовании роботов. Об этом сообщает издание The Verge.

Руководители корпорации договорились с основателями стартапа Apptronik, который занимается разработкой и производством человекоподобных роботов. В настоящий момент у фирмы есть гуманоид Apollo.

По информации издания, двуногих роботов уже начали тестировать на одном из заводов Mercedes в Венгрии. В компании пришлось нанять роботов в том числе из-за оттока специалистов, которые из-за экономической ситуации уезжают в Западную Европу. Точно неизвестно, каким количеством машин заменили сотрудников.

«Мы хотим понять потенциал как робототехники, так и автомобилестроения, чтобы заполнить пробелы в рабочей силе», — рассказал руководитель производства Mercedes Йорг Бюрцер. По его словам, в первую очередь двуногие машины будут заниматься неквалифицированной, рутинной, тяжелой и опасной работой.

Робот Apollo имеет две ноги и вес около 73 килограммов. Машина может поднимать предметы весом до 25 килограммов.

В конце 2023 года американская корпорация Tesla представила новую версию робота-гуманоида Optimus Gen 2. Инженеры компании рассказали, что уменьшили вес робота на десять килограммов и научили его приседать, балансируя в процессе.